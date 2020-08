Verbraucher mögen Tiefkühl-Pommes

Düsseldorf In der Corona-Krise haben die Verbraucher in Deutschland deutlich mehr Tiefkühl-Pommes gekauft als vor der Pandemie. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Danach kauften die Bundesbürger im ersten Halbjahr im Lebensmitteleinzelhandel und in den Drogeriemärkten insgesamt 168 Millionen Packungen Pommes, Röstis, Kroketten und Co. – das sei eine Steigerung um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.