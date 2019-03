Wein 2018 in Deutschland teurer geworden

Düsseldorf Beim Kauf von Wein haben die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr tiefer in die Tasche gegriffen. Ein Liter habe 2018 in Supermärkten und bei Discountern durchschnittlich 3,09 Euro gekostet und damit 17 Cent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) in Düsseldorf mit. Fünf Jahre zuvor waren es 2,84 Euro und 2010 nur 2,52 Euro. 2018 wurden 78 Prozent aller Weine im Lebensmittelhandel gekauft.

Den Preisanstieg begründete das Institut mit dem Erntejahr 2017. Damals hatte Frühjahresfrost den Weinbergen zugesetzt – dadurch nahm die Menge bei der Lese ab. Für 2019 rechnet das DWI mit einem gleichbleibenden Preisniveau. Grund: Die Weinlese 2018 fiel wegen guten Wetters stark aus, es dürften also deutlich mehr Mengen auf den Markt kommen.