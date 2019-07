Düsseldorf „HB-Männchen“ war im Westdeutschland der Nachkriegszeit eine der bekanntesten Werbefiguren – sein Erfinder Theo Breidenbach ist nun gestorben. Wie die Düsseldorfer Werbeagentur Grey am Donnerstag bestätigte, starb der Marken-Experte bereits am 7. Juli im Alter von 90 Jahren. Beigesetzt wurde Breidenbach am Donnerstag in Düsseldorf.

Das aufgeregte HB-Männchen Bruno, das stets mit dem Spruch „Halt, mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ und einer Packung Zigaretten zur Ruhe gebracht wurde, kannte in den 60er bis 80er Jahren fast jeder in der Bundesrepublik aus TV- und Kino-Werbespots. Breidenbach hatte auch die Federführung über weitere berühmte Kampagnen, etwa für den Autobauer BMW („Aus Freude am Fahren“). Der gebürtige Kölner war bei der Agentur bis 1996 an Bord.