Uniper: Mehr Geld für Mitarbeiter

Düsseldorf /Wilhelmshaven Die rund 5000 Beschäftigen des Kraftwerksbetreibers Uniper – darunter auch in Wilhelmshaven – bekommen mehr Geld. Der Düsseldorfer Konzern, die Gewerkschaft „Verdi“ und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) einigten sich bereits am Freitagabend auf einen neuen Tarifvertrag, teilten die Tarifparteien am Montag mit. Die Einigung sieht eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um insgesamt 5,6 Prozent vor. In einem ersten Schritt werden die Entgelte rückwirkend zum 1. Januar um 2,4 Prozent angehoben. Am 1. Dezember 2019 erfolgt eine weitere Anhebung um 3,2 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Auch die Ausbildungsvergütungen werden kräftig steigen.

„Nach sehr zähen Gesprächen haben wir uns auf einen akzeptablen Kompromiss geeinigt“, sagte „Verdi“-Verhandlungsführer Immo Schlepper. Uniper-Verhandlungsführer Ulrich Köster sprach von einem tragfähigen Kompromiss, der das schwierige Marktumfeld berücksichtige und dem Unternehmen durch die lange Laufzeit Planungssicherheit biete.