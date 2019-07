Wuppertal ohne Thermomix

Düsseldorf Die Küchenmaschine Thermomix wird nicht länger am Stammsitz des Unternehmens Vorwerk in Wuppertal gefertigt. „Die Thermomix-Produktion am Standort Wuppertal läuft voraussichtlich im Dezember 2019 aus“, sagte ein Sprecher der „Rheinischen Post“. Man reagiere damit auf die zuletzt gesunkenen Verkäufe. Thermomix produziert auch in Frankreich. In China soll ein Werk für den asiatischen Markt entstehen.