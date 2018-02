East Hartford Nach dem Flugverbot für mehrere Airbus-Mittelstreckenjets wegen kaputter Triebwerke hat der Zulieferer Pratt & Whitney Übergangslösungen gefunden. Um die betroffenen Flugzeuge der A320neo-Reihe wieder voll einsatzfähig zu machen, will der US-Triebwerksbauer die problematischen Dichtungen nun vorerst durch einen bewährten und von den Behörden bereits genehmigten Typ ersetzen, wie es am Mittwoch in East Hartford (US-Bundesstaat Connecticut) mitteilte.