Easyjet mit großen Plänen für Berlin

Optimistisch zeigten sich am Dienstag Engelbert Lütke Daldrup (links), Geschäftsführer der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft, und Johan Lundgren, Vorstandsvorsitzender des Billigfliegers Easyjet, auf dem Flughafen Berlin-Tegel: Easyjet will nach der Air Berlin-Pleite sein Engagement in der Hauptstadt deutlich ausweiten. Die Zahl der Passagiere soll 2018 um 60 Prozent auf 5,6 Millionen steigen, sagte Lundgren am Dienstag. „Heute ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Firma“, zitiert ihn das „Handelsblatt“. Die Briten sehen sich als Nummer eins in der Hauptstadtregion – mit mehr als 100 Strecken von Tegel und Schönefeld. dpa-BILD: