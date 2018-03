Google investiert in Eemshaven 500 Mio.

Eemshaven Google will weitere 500 Millionen Euro in sein Rechenzentrum in Eemshaven auf der niederländischen Seite der Emsmündung investieren. Wie niederländische Medien berichteten, begründet der US-Technologieriese den Ausbau mit der „wachsenden Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen“. Bislang hat Google bereits 950 Millionen Euro in das Projekt gesteckt, womit sich die Investitionen auf knapp 1,5 Milliarden Euro summieren würden. Zurzeit sind dort 250 Mitarbeiter beschäftigt, wobei die Zahl im Zuge des Ausbaus deutlich ansteigen werde.