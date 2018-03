Großinvestition an der Emsmündung

Eemshaven Die Wirtschaft und die Häfen auf der niederländischen Seite der Emsmündung sind im Aufwärtstrend. Nach einem erfolgreichen Neustart des Aluminiumwerks in Delfzijl kündigte ein niederländisches Unternehmen am Donnerstag den Bau einer Stahlfabrik in Eemshaven für 260 Millionen Euro an. Das Werk soll 2020 in Betrieb gehen und 300 Menschen Arbeit bieten. Die Firma Van Merksteijn International will dort Schrott einschmelzen und etwa zu Walzdraht verarbeiten.

Die Region westlich der Emsmündung wird zunehmend zu einem Konkurrenten als Standort für Industrie- und Logistikansiedlungen. Die Beschäftigung in der Region legte zuletzt deutlich zu.