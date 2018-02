Ein 80 Tonnen schwerer Beitrag zum Klimaschutz

Der erste Landanschluss für die Frachtschifffahrt in Niedersachsen nimmt Gestalt an. Ein Schwertransporter hat jetzt die 80 Tonnen schwere Konverterstation, die im Auftrag von Siemens von der Firma Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper in Ahlhorn gefertigt wurde, zum Offshore-Hafengelände von Niedersachsen Ports (NPorts) in Cuxhaven gebracht. Direkt an der Kaimauer errichtet EWE Netz im Auftrag von NPorts einen Anschluss an das öffentliche 20-kV-Stromnetz. In der Konverterstation wird dann Wechselstrom aus dem öffentlichen Netz in Schiffsstrom umgewandelt. Die Inbetriebnahme der Anlage, die von Schiffen während ihrer Liegezeit im Hafen genutzt wird, ist laut EWE Netz für das Frühjahr geplant. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen leistet die Anlage auch einen Beitrag zum Klimaschutz, weil die Verbrennungsmotoren während der Liegezeit nicht laufen müssen und somit keine Luftschadstoff- und Lärmemissionen entstehen.BILD: