Ein neuer Wal am Himmel

Das neue Airbus-Transportflugzeug BelugaXL hat seinen Jungfernflug absolviert. Es handelt sich um das Nachfolgermodell für die Lastesel des europäischen Flugzeugbauers: Mit seinen Belugas transportiert Airbus riesige Flugzeugteile wie Rümpfe oder Flügel zwischen seinen europäischen Standorten. Wegen ihrer Wal-ähnlichen Silhouette gehören sie zu den markantesten Flugzeugen am Himmel. Das erste Exemplar der neuen Beluga-Generation hob am Donnerstag vom französischen Flughafen Toulouse-Blagnac ab, teilte Airbus mit. Sein erster Flug dauerte etwas länger als vier Stunden. Airbus will fünf Maschinen des Typs BelugaXL bauen. Ap-BILD: