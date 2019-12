Ein Zaun gegen die Schweinepest

Sachsen bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vor. Am Mittwoch wurde in Schirgiswalde-Kirschau ein Elektro-Wildabwehrzaun aufgestellt. Die ASP ist drei Wochen nach einem Ausbruch in Westpolen noch näher an Deutschland herangerückt. Der Virus wurde am Dienstag bei einem verendeten Wildschwein in der Nähe von Nowogrod Bobrzanski nachgewiesen. Der Ort liegt 42 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte im NWZ-Interview zur Schweinepest: Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch Deutschland trifft, nimmt zu.dpa-BILD: