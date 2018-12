Einbeck Nach 34 Jahren Pause ist das südniedersächsische Einbeck wieder an das Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Neugierige konnten die neue Verbindung am Samstag zwischen Einbeck-Mitte und Einbeck-Salzderhelden kostenlos ausprobieren. Der erste Zug sei bis auf den letzten Platz besetzt gewesen, sagte Dieter Sandmann, Bereichsleiter In­frastruktur der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Die Wiederinbetriebnahme der Strecke ist der erste Schritt im Reaktivierungs-Prozess von Bahnstrecken in Niedersachsen.