Einbeck wieder am Netz der Bahn

Einbeck Nach 34 Jahren Unterbrechung wird das südniedersächsische Einbeck wieder an das Schienennetz der Bahn angeschlossen. Die Verbindung solle am 8. Dezember eröffnet werden, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Ab dem 9. Dezember gebe es dann Züge von Einbeck nach Göttingen. Die vier Kilometer lange Strecke der sogenannten Ilmebahn zum Bahnhof Salzder-helden verbindet Einbeck dann wieder mit der alten Nord-Süd-Strecke Göttingen – Hannover. Dies ist die erste Maßnahme im Rahmen einer landesweiten Reaktivierung von Bahnstrecken.