Einbeck führt neue Währung ein

Einbeck Viele Versuche mit regionalen Währungen sind gescheitert, die Stadt Einbeck in Südniedersachsen unternimmt nun dennoch einen eigenen Anlauf: Dort soll es ab März eine neue Währung geben. Ähnliche Projekte gab es in Niedersachsen bereits, etwa den „Lunar“ in Lüneburg. Doch er wurde ebenso wie das Gutscheinsystem „Augusta“ in Göttingen wieder eingestampft.

In Einbeck soll der „Einbecker Zehner“ zum Bezahlen in heimischen Geschäften und anderen Einrichtungen verwendet werden können, kündigte Bürgermeisterin Sabine Michalek an. Ziel des entsprechenden Regionalgeldes ist es, Kaufkraft in der Stadt zu halten.