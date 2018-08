Einblicke ins Innenleben der Airbus-Flügel

Sehr interessant ist die Arbeit beim Flugzeugbauer Airbus in Bremen. Dort werden zum Beispiel Flügel ausgerüstet (Bild). Am Donnerstag informierte sich Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) im Werk über die Produktionsabläufe. „Man kann stolz sein auf das, was hier am Standort Bremen in Sachen Luft- und Raumfahrt, und insbesondere beim Flugzeugbau, geleistet wird“, zeigte sich Sieling begeistert. Airbus sei in Bremen ein wahrer „Global Player“. Am zweitgrößten deutschen Airbus-Standort sind 4500 Mitarbeiter beschäftigt. dpa-BILD: