Einstellungstest im Fußballstadion

Was tun, wenn man als Unternehmen trotz Corona-Pandemie einen Einstellungstest in großem Stil für Stellenbewerber durchführen will? Die Ansan Urban Corporation aus der südkoreanischen Stadt Ansan wusste sich zu helfen und verlegte die schriftliche Prüfung kurzerhand ins örtliche Fußballstadion (Aufnahme mit einer Drohne). Neben der Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands während der 90-minütigen Prüfung mussten alle 139 Bewerber Gesichtsmasken tragen und ihre Temperatur überprüfen lassen.

