Bad Zwischenahn

„klaus Grillt“ In Bad Zwischenahn Für Europas beliebtesten Youtube-Griller geht’s um die Wurst

An die 140.000 Menschen haben den Youtube-Kanal von Klaus Glaetzner abonniert. In der Grillschule Estancia in Bad Zwischenahn konnten seine Fans ihm im wahren Leben beim Bruzzeln über die Schulter schauen.