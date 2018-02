Electronic Partner setzt auf Fußball-Weltmeisterschaft

Karl Trautmann (Bild) hatte gute Zahlen parat. Wie der Vorstand beim Technik-Händler Electronic Partner (EP) in Düsseldorf sagte, bleibt man im In- und Ausland auf Wachstumskurs. Der Nettoumsatz der EP-Mitglieder über die Düsseldorfer Zentrale stieg 2017 um 2,6 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. In den Niederlanden, Österreich und der Schweiz nahm der Umsatz um 2,1 Prozent auf 385 Millionen Euro zu. Laut Trautmann hat die Elektro-Handelsgruppe damit im Jahr ihres 80-jährigen Bestehens Marktanteile gewonnen. Für das laufende Jahr erwartet er von der Fußball-WM Geschäftsimpulse. Bei solchen Anlässen werden viele Geräte gekauft. dpa-BILD: