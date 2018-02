Daimler will den ersten Elektro-Lastwagen von Mercedes-Benz 2021 in Serie auf den Markt bringen. Zehn Fahrzeuge gehen zwar schon in den kommenden Wochen an ausgewählte Kunden in Deutschland und der Schweiz, dort sollen sie aber erst einmal auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden, wie Daimler-Truck-Vorstand Martin Daum (Bild) am Mittwoch ankündigte. Der 18- oder 25-Tonner – es gibt zunächst zwei Varianten des Lasters – soll eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern haben.BILD:

