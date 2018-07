800-Kilo-Bulle flüchtet vom Schlachthof in Elsfleth

Elsfleth Nur für eine knappe dreiviertel Stunde ist ein 800-Kilo-Bulle seinem Schicksal auf einem Schlachthof in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) entronnen. Dem Tier der französischen Rinderrasse Limousin gelang am Donnerstag um 10.48 Uhr beim Abladen aus einem Transporter die Flucht vom Gelände der Schlachterei. Es übersprang einen Zaun und lief auf eine angrenzende Weide in der Nähe der Ortsdurchfahrt, wie die Polizei mitteilte.

Die Bevölkerung in der Stadt sei vorsorglich durch Rundfunkansagen vor dem aggressiven Bullen gewarnt worden. Ein Jäger setzte der Flucht 41 Minuten später mit einem gezielten Schuss ein Ende. Der Mann war sicherheitshalber mit einem Traktor in die Nähe des Tieres gefahren worden.

Nach dem Tod des Bullen wurde ein mobiles Schlachtteam eingesetzt, um das schwere Tier fachgerecht für den Abtransport von der Weide vorzubereiten.