„Gorch Fock“ wird heute nach Berne geschleppt

Elsfleth /Berne Die „Gorch Fock“ wird zur Fassmer-Werft nach Berne geholt. Das sagte Dr. Axel Birk, Vorstand der Elsflether Werft, am Mittwoch auf NWZ-Anfrage. Das Segelschulschiff der Marine wird an diesem Donnerstag um 15 Uhr den Islandkai in Bremerhaven verlassen und von zwei Schleppern nach Berne gezogen. Es wird noch verhandelt, ob das Segelschulschiff für die weitere Sanierung auch bei der dortigen Fassmer-Werft gedockt wird.

Dreieinhalb Jahre lang lag die „Gorch Fock“ im Dock der Bredo-Werft in Bremerhaven. Die wollte das Schiff wegen unbezahlter Rechnungen als Pfand behalten. Sie stimmte schließlich aber doch zu, dass es am vergangenen Freitag wieder ins Wasser gelassen wurde.

Das Verteidigungsministerium hatte Dienstag beschlossen, die Sanierung der 61 Jahre alten „Gorch Fock“ trotz der erheblichen Kostensteigerung zu vollenden. Im Herbst 2020 soll sie wieder segeln.