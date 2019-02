Elsfleth /Brake Auf einer vorgezogenen Betriebsversammlung in der Elsflether Werft sind am Donnerstagvormittag die Mitarbeiter über die aktuelle Lage informiert worden. Auch der neue Vorstandschef, Axel Birk, war dabei.

Die Betriebsversammlung fand in der Schlosserei statt, wurde um 9 Uhr eröffnet, die Stimmung war gedrückt. Axel Birk motivierte die Mitarbeiter und stellte fest, dass alle Aufträge weiter abgearbeitet werden und neue Aufträge angestrebt werden. Man müsse das Vertrauen wieder herstellen, auch das der Marine.

„Es war gut, dass sich die neue Geschäftsführung und der Vorstand so schnell vorgestellt haben. Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist wichtig, dass die Belegschaft in diesen unruhigen Zeiten motiviert wird“, sagte Jochen Luitjens von der IG Metall Wesermarsch gegenüber der NWZ.

Bereits am Mittwochnachmittag war die Startseite der Elsflether Werft AG im Internet nicht mehr aufzufinden. Am Abend kam dann die Nachricht: Aufsichtsrat und Vorstand der Werft abberufen. „HTTP Error 404. The requested resource is not found“, hieß es auch am Donnerstag bei der Suche nach dem Internet-Auftritt.

Neben dem Standort in Elsfleth hat die Elsflether Werft auch auf dem Gelände der ehemaligen Lühring-Werft in Brake Büros eröffnet. Schilder am Deich weisen den Weg zum Standort der Werft. Ein Briefkasten aus Metall hängt am Gitterzaun. Namen von Firmen, die sich hier niedergelassen haben, hat man aufgeklebt. Neben der Elsflether Werft sind das fünf weitere Unternehmen. Wie geht es für sie weiter?