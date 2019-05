Elsfleth /Hamburg Einmal mehr erfuhr der Skandal um die Elsflether Werft und die Sanierung der „Gorch Fock“ am Freitag überraschende Wendungen. Im Hamburger Landgericht stellte sich heraus, dass Marcus Reinberg seine Villa an der Elbchaussee bereits vor der Beschlagnahmung durch das Gericht verkauft hatte. Und in Bremerhaven nahm nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ die Bredo-Werft die „Gorch Fock“ als Pfand, um das Verteidigungsministerium zur Bezahlung von alten Rechnungen zu zwingen.

Warum allen Pressevertretern vom Hamburger Landgericht die falsche Uhrzeit für das Zivilverfahren zwischen der Werft und dem Ex-Vorstand Reinberg genannt wurde, blieb am Freitag unklar. So fand etwa die Hälfte der Verhandlung mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und die Medienvertreter hätten fast verpasst, dass Reinberg den Zugriff auf sein Vermögen um ein Haar zurückbekommen hätte.

Denn obwohl der Anwalt des ehemaligen Werft-Vorstands dem Gericht mitteilte, dass die Villa seines Mandaten Anfang April zum Preis von 1,8 Millionen Euro verkauft wurde und deswegen nicht mehr beschlagnahmt werden kann, hätte das Gericht die Arrestierung des Vermögens fast aufgehoben, berichtet Tobias Brinkmann, der für die neue Werftführung an der Verhandlung teilnahm. So hätte das Gericht signalisiert, dass es trotz des Verkaufs keinen Grund sah, sich um den Zugriff auf das Vermögen Reinbergs zu sorgen.

In der kommenden Woche soll über die Arrestierung der gesamten Ansprüche in Höhe von 12,3 Millionen Euro entschieden werden.