IG Metall: „Gorch Fock“ zu Ende bauen

Elsfleth Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat der Elsflether Werft haben an die Politik appelliert, den Weiterbau des in die Schlagzeilen geratenen Segelschulschiffs „Gorch Fock“ zu ermöglichen. Der Stahlrumpf sei zu 85 bis 90 Prozent fertig, sagte Betriebsratschef Ralf Templin am Freitag nach einer Betriebsversammlung in Elsfleth. „Da kann man schon das Wort Neubau in den Mund nehmen“, sagte der Schiffbauer. Die Zukunft des 1958 gebauten Dreimasters soll sich laut Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, am 20. Februar entscheiden. Dann wollten sich Verteidigungs- und Haushaltsausschuss mit dem Thema befassen. Auch Geiken betonte, das Schiff sei fast fertig.