Elsfleth /Nordenham Die Elsflether Werft kann das Insolvenzverfahren weiter in Eigenregie betreiben. Das hat die Gläubigerversammlung am Montag im Amtsgericht Nordenham beschlossen. Auch wurde bekannt, dass die Bredo-Werft Interesse hat, das Unternehmen zu übernehmen. Die Bredo-Werft in Bremerhaven, in deren Dock die „Gorch Fock“ seit drei Jahren (und im Auftrag der Elsflether Werft) zur Reparatur liegt, macht Forderungen in Höhe von 10,5 Millionen Euro gegen die Elsflether Werft geltend.

Ein strategisches Interesse habe die Bremerhavener Werft nicht, sagte Bredo-Geschäftsführer Dirk Harms nach der Gläubigerversammlung. Die Werft habe gerade erst ein Unternehmen in Cuxhaven übernommen und habe damit drei Standorte. Es gehe jedoch auch darum, Arbeitsplätze in der Schiffbau-Branche zu erhalten, sagte Harms: „Wir können uns vorstellen, aktiv zu werden.“ Es sei ein normales Verfahren, als Hauptgläubiger gegen Abgeltung von Forderungen Anteile von insolventen Unternehmen zu erwerben. Werftvorstand Dr. Axel Birk und Generalbevollmächtigter Dr. Tobias Brinkmann bestätigten das Interesse von Investoren. „Wir stehen bereit“, sagte der Generalbevollmächtigte Brinkmann zu möglichen Gesprächen.

Ein Streitpunkt bei der Zukunft des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ ist noch das Pfandrecht der Bredo-Dockgesellschaft. Eigentlich könnte die „Gorch Fock“ am Freitag ausgedockt werden, bestätigte Elsfleths Werftvorstand Birk. Doch die Bredo-Dockgesellschaft will den Rumpf des Schiffes als Pfand zurückbehalten. Sie fordert eine Zahlung von mindestens 5,1 Millionen Euro.

Der Bund als Eigentümer hat nun beim Landgericht Bremen einen Eilantrag auf Herausgabe der „Gorch Fock“ gestellt. Darüber wird an diesem Dienstag verhandelt. Pfandrechte seien in Insolvenzverfahren immer Thema, bestätigte der Sachwalter Dr. Hendrik Heerma.