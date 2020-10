800 Roboter für Emder VW-Werk

Emden Der Volkswagen Konzern macht sein Emder Werk fit und kauft dafür im großen Stil Roboter ein. Beim Hersteller ABB in der Schweiz sei ein Auftrag über mehr als 220o Roboter platziert worden, die für die Automatisierung an den Standorten Emden, Hannover und Chattanooga (USA) gedacht sind, teilte Volkswagen am Mittwoch mit. Für Emden seien (ab 2021) rund 800 vorgesehen, hieß es auf Nachfrage. Hintergrund ist der Umbau für die Fertigung von Elektroautos. In Emden entsteht u.a. eine neue Karosseriebau-Halle.