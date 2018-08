Emden /Aurich /Berlin /Hannover Mitten in der Job-Krise beim Auricher Windanlagen-Hersteller Enercon mit drohenden Massenentlassungen bietet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seine Hilfe an. „Bei der noch größeren Bankenkrise vor Jahren wurden Massenentlassungen verhindert. Bund und Land werden gemeinsam handeln, dass dies auch bei Enercon gelingt. Wir streben sozialverträgliche Lösungen mit allen Beteiligten an“, sagte Altmaier am Donnerstag in Emden beim Besuch des Stromnetzbetreibers Tennet. Denn Weg dorthin will der Bundesminister „in vielen Einzelgesprächen klären“.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sprach Altmaier den „großen Dank“ der Landesregierung aus. Lies lobte: „Der Bundesminister hört sich alle an.“ Dass die Enercon-Eigentümer sich weigerten, am Donnerstagmorgen an einem Gespräch mit Altmaier teilzunehmen wegen der dort ebenfalls eingeladenen Gewerkschaften, wollte Lies nicht zu hoch hängen. „Es geht nicht um Krawall, sondern um Lösungen“, sagte Lies angesichts der bisher genannten Zahl von über 800 Stellen, die bei Enercon-Zulieferern in Westerstede, Haren, Aurich, Emden und Magdeburg abgebaut werden sollen. Die IG Metall fürchtet sogar den Verlust von bis zu 2000 Jobs.

Altmaier bietet dem Anlagenbauer vor allem Planungssicherheit, damit die Auftrags-Flaute bei neuen Windparks überwunden werden kann. „Wir werden Klarheit über die politischen Rahmenbedingungen schaffen und den Beschäftigten in der Branche Perspektiven bieten“, betonte der Bundeswirtschaftsminister, der zugleich für die Bundesregierung versicherte: „Wir wollen an der Windenergie festhalten“. Das geplatzte Treffen mit Enercon kommentierte Altmaier mit nur kurzen Worten: „Wir wollen mit Schuldzuweisungen die Krise nicht noch weiter verschärfen“.

Auch Umweltminister Lies plädiert für klare Rahmenbedingungen, um Planungssicherheit zu schaffen. Die von Gewerkschaften und Betriebsräten geforderten „Sonderausschreibungen“ für den möglichst raschen Bau neuer Windparks beispielsweise auch durch Enercon, unterstützt Lies. „Dazu bedarf es aber noch Gespräche in der Großen Koalition in Berlin“, weist Lies auf teils heftigen Widerstand aufseiten der CDU hin.