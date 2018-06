Emden Im Emder VW-Werk könnten im zweiten Halbjahr dieses Jahres erneut die Bänder stillstehen. Grund für den möglichen Produktionsstopp sei die Diskussion um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in einigen Städten, teilte ein VW-Sprecher auf Nachfrage der NWZ mit.

Der Konzern befürchtet, dass die Diskussion um Fahrverbote zu einer deutlich verringerten Nachfrage nach Dieselfahrzeugen führen wird, hieß es. „Man muss damit rechnen, dass Autokäufer durch die politische Diskussion verunsichert werden“, erklärte ein Sprecher. Mit dem neuen Abgasprüfverfahren WLTP habe das aber nichts zu tun. Zuvor hatte auch der NDR über einen möglichen Produktionsstillstand berichtet. In Emden werden die Modelle Passat (Limousine und Variant) sowie der Arteon produziert, die es alle auch als Dieselvariante gibt.

Ob, und wie lange es zu Produktionsstopps und/oder Kurzarbeit kommen könnte, wird zurzeit diskutiert. Mit konkreten Angaben sei Anfang Juli zu rechnen, sagte der VW-Sprecher. 2017 hatte eine Absatzschwäche beim Passat im Sog der Dieselkrise zu 20 Tagen Kurzarbeit in Emden und mehreren Tagen Produktionsstopp geführt. Zudem waren die Bänder in dem Werk auf den Bau des Arteon umgerüstet worden. Im Januar kündigte VW dort eine Ausweitung der Produktion an. 2018 sollen nach Konzernangaben 251 000 Fahrzeuge in Emden gebaut werden, 2017 waren es 234 234.