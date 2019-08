Emden 500 befristet Beschäftigte, die aber eng in die Produktion eingebunden waren, haben das Emder VW-Werk im Frühjahr verlassen müssen, weil der Volkswagen-Konzern die Verträge nicht am ostfriesischen Standort entfristen wollte. Die Mehrzahl von ihnen nahm Alternativangebote von VW in Kassel-Baunatal sowie von Porsche in Stuttgart an und wechselte dorthin.

Die Verwirbelungen, die der Weggang der 500 in Emden durch geänderte Schichtmodelle und vielfach veränderte Arbeitsaufgaben unter den verbleibenden Mitarbeitern ausgelöst hat, beschäftigen die Fabrik noch immer – und sie haben für einen offenbar merklich erhöhten Krankenstand gesorgt. Wie hoch der Krankenstand zurzeit genau ist, dazu halten sich die Verantwortlichen bedeckt.

Weil die Fabrik jetzt aber in der zweiten Jahreshälfte gut ausgelastet ist, kommen nun 120 Mitarbeiter des slowakischen Skoda-Werkes in Bratislava für zunächst drei Monate nach Emden, die dort helfen sollen, Autos zu bauen und die krankheitsbedingten Ausfälle aufzufangen. Die ersten 20 haben schon an diesem Freitag begonnen, weitere 30 sollen am Montag hinzustoßen und nach jeweils zwei Tagen Grundlagenschulung einsatzbereit sein, berichtete am Freitag die „Ostfriesen-Zeitung“.

Manfred Wulff, Betriebsratschef des Emder VW-Werkes, bestätigte entsprechende Informationen der Zeitung. Er und seine Betriebsratskollegen informierten die Vertrauensleute am Freitagmorgen. „Es gibt viele bei uns – zumal auch zahlreiche ältere – Kollegen, die nach Jahren im indirekten Bereich jetzt wieder Arbeitsplätze direkt in der Fertigung zugeteilt bekommen haben. Das fällt nicht jedem leicht“, sagte Wulff.

„Wir haben auch versucht, von den 500, die nicht in Emden bleiben durften, Leute zurückzuholen. Weil die aktuelle Mehrarbeit aber aktuellen Aufträgen zu verdanken und fürs kommende Jahr nicht in der Form zu erwarten ist, war dies nicht möglich. Wir können niemanden nur für ein Vierteljahr zurückholen, um ihn dann noch mal wegzuschicken“, so Wulff.

Stattdessen greift nun eine solidarische Job-Drehscheibe zwischen der aktuell nicht ausgelasteten slowakischen Skoda-Fabrik und deutschen Standorten. Neben Emden mit 120 Helfern wird auch Wolfsburg etwa 300 zusätzliche Kräfte von dort zur Aushilfe bekommen. „Die Betroffenen hätten in der Slowakei ihre Jobs voraussichtlich nicht behalten können“, heißt es aus dem Unternehmen.

In den drei Monaten der Fremd-Unterstützung wollen die Emder weitere Wege mit der Belegschaft erarbeiten, die Mehrarbeit zu schultern. So soll laut „Ostfriesen-Zeitung“ etwa über eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit von aktuell 35 auf 37 Stunden gesprochen werden.

Michael Hehemann, Geschäftsführer der IG Metall Emden, sagte: „Ich verstehe die Not, die im Emder VW-Werk zurzeit herrscht, um die erforderlichen Stückzahlen zu erreichen. Ich verstehe aber nicht, warum das Unternehmen sich überhaupt in diese Not gebracht hat.“ Es sei „doch fast nicht zu begreifen, dass man ohne Not 500 gelernte, gut eingebundene Kräfte vor die Tür setzt, um dann zu merken: Oh, sie fehlen uns“.