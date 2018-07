Emden Das VW-Werk in Emden plant für das zweite Halbjahr 2018 Kurzarbeit. Diese sei jetzt bei der Agentur für Arbeit beantragt worden, teilte Werkssprecher Jan Wurps auf NWZ-Anfrage mit.

An fünf Freitagen im August und September sowie während der Herbstferien stehen die Bänder still. Für zwölf dieser Tage sei Kurzarbeit beantragt worden, die beiden Tage vor dem Feiertag am 3. Oktober würden als Urlaubstage gelten. Außerdem seien fünf Schließtage in der 32. Kalenderwoche geplant.

Grund für die Kurzarbeit seien „allgemeine Nachfrage-Rückgänge“ sowie die Diskussion um Diesel-Fahrverbote, sagte er. Dass die Produktion für rund 20 Tage stillstehen würde, war schon vorher bekannt. Man habe sich aber nun in Absprache mit dem Betriebsrat dafür entschieden, für einen Teil der Tage Kurzarbeit zu beantragen.