Windparks vor Borkum am Netz

Emden /Borkum Nach längerem Probebetrieb ist die Stromproduktion aus zwei Offshore-Windparks vor Borkum offiziell am Netz. Das Projekt „Borwin 3“ mit der in der Nordsee installierten Umspannplattform „Borwin gamma“ sowie einer 160 Kilometer langen Leitung bis nach Emden wurde jetzt übernommen, teilte der Netzbetreiber Tennet am Donnerstag mit.

Strom aus den Parks „EnBW Hohe See“ und „Global Tech I“ war ab August testweise übertragen worden. Die Leistung liegt bei 900 Megawatt – das sind 13 Prozent der derzeit verfügbaren Übertragungskapazität für Windenergie aus der deutschen Nordsee. In Emden kommt der Strom nach dem Durchlaufen einer weiteren Umspannstation in das Höchstspannungsnetz.