Emden /Conneforde Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet kann mit dem Bau einer Höchstspannungsleitung zwischen Emden und Conneforde (Ammerland) beginnen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat es am Mittwoch den entsprechenden Planfeststellungsbeschluss der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erhalten. „Der Beschluss markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende“, wird Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens in einer Unternehmens-Mitteilung zitiert.

Die rund 60 Kilometer lange 380-Kilovolt-Leitung führt vom Umspannwerk Emden/Ost durch die Kreise Aurich, Leer, Friesland und Ammerland bis nach Conneforde. Der Planfeststellungsbeschluss habe die bisherige Planung des Netzbetreibers bestätigt, so Tennet. Auf zwei Teilabschnitten, in Strackholt (Kreis Aurich) und Bredehorn (Kreis Friesland), sind auf insgesamt fünf Kilometern Erdkabel geplant. Die restliche Strecke soll als Freileitung errichtet werden – und zwar dort, wo es bislang schon eine 220-Kilovolt-Trasse gibt.

Die Bauarbeiten sollen nun unmittelbar in Stapeler Moor (Kreis Leer) beginnen. Die Inbetriebnahme ist laut Tennet im Jahr 2021 geplant. Die bestehende 220-kv-Leitung soll anschließend zurückgebaut werden.

Dem Beschluss war ein mehrjähriges Verfahren vorausgegangen. Nach Angaben des Netzbetreibers hätten Bürger darin 31 Einwendungen eingebracht. Von Trägern öffentlicher Belange wie Verbands- und Gemeindevertretern habe es 58 Stellungnahmen zur Planung gegeben.