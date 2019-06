Emden freut sich auf E-Mobilität

Emden Der Betriebsratsvorsitzende des Emder VW-Werkes, Manfred Wulff, hat die Bedeutung der E-Mobilität für den Standort betont. „Mit dem Einstieg in die Elektromobilität erhalten wir für unser Werk Investitionen“, sagte er am Dienstag bei der Betriebsversammlung. „Zusätzlich erhalten wir Variantenvielfalt, was heißt, dass wir weiterhin Verbrenner produzieren und ab 2022 Elektrofahrzeuge. Somit haben wir dann die Auslastung, die unser Standort benötigt.“ Werkleiter Andreas Dick kündigt u.a. an, das Werk solle bis 2024 etwa 300 Ladepunkte haben. Zurzeit sind es kaum 20. Er betonte für Emden „tolle Modelle“, zukunftssichernde Modernisierung sowie Beschäftigungsgarantie bis 2029.