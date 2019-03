Emder sichern sich Offshore-Auftrag

Emden Das Emder Hafenumschlagsunternehmen Ems Ports & Agency Stevedoring („epas“) hat sich einen großen Offshore-Logistikauftrag gesichert. Wie die Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen am Montag mitteilte, hat sich „epas“ bei der Ausschreibung des Energiekonzerns EnBW für Hafendienstleistungen der Offshore-Windparks „Hohe See“ und „Albatros“ rund 95 Kilometer nördlich von Borkum durchgesetzt. Das Projekt mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll am 1. September beginnen.