Emden /Hawthorne Für die Ostfriesen und Oldenburger hat es am Sonntag bei der dritten „Hyperloop Pod Competition“ im US-Bundesstaat Kalifornien nicht für das Finale gereicht. Das Team „Hyperpod X“ – eine gemeinsame Mannschaft der Hochschule Emden/Leer sowie der Universität Oldenburg – scheiterte an den strengen Vorgaben des privaten Raumfahrtunternehmens Space X, das den Wettbewerb ausrichtete.

„Wir mussten am Ende wegen einer Zusatzanforderung aufgeben“, sagte Professor Dr. Walter Neu. Er betreut das Team gemeinsam mit seinem Kollegen Professor Dr. Thomas Schüning.

Seit eineinhalb Wochen waren die Studierenden vor Ort in den USA, um sich auf den Wettbewerb am Sonntag vorzubereiten. 18 Teams aus der ganzen Welt wollten ihre selbst konstruierten Fahrzeuge – sogenannte Pods – möglichst schnell durch die 1200 Meter lange Vakuumröhre fahren lassen, die Space-X-Chef Elon Musk im Jahr 2016 auf dem Firmengelände in Hawthorne hatte bauen lassen.

Letztendlich durften jedoch nur wenige Mannschaften ihren Pod überhaupt in der Röhre testen. Den Sieg holte sich – wie schon in den vergangenen beiden Jahren – das Team „WARR Hyperloop“ der Technischen Universität (TU) München. Das in Bayern konstruierte Fahrzeug erreichte eine Geschwindigkeit von 457 Stundenkilometern.

„Der Wettbewerb war eine ganz große Herausforderung für alle Teams“, sagte Neu. In diesem Jahr hätten alle Teilnehmer für ihren Pod einen eigenen Motor und eine Batterie konstruieren müssen. Ein Anschiebemechanismus, der den Ostfriesen und Oldenburgern bei ihrer ersten Teilnahme 2017 aufgrund eines Defekts noch die Finalteilnahme gekostet hatte, kam bei der dritten „Hyperloop Pod Competition“ nicht mehr zum Einsatz.

Darüber hinaus habe Space X viele Anforderungen gestellt, die den Teilnehmern zuvor nicht bekannt gewesen seien und auf die sie spontan hätten reagieren müssen, sagte Schüning. An einer dieser Vorgaben sei das Team „Hyperpod X“ letztlich gescheitert. Auf viele Tests, die darüber hinaus nötig gewesen seien, seien die Studierenden hingegen gut vorbereitet gewesen. „Wir sind eigentlich besser, als wir es zeigen konnten“, so Schüning.

Für die Mannschaft aus Ostfriesland und Oldenburg ist nun Packen angesagt: Der Pod muss auf die Rückreise nach Deutschland vorbereitet werden. Einige Studierende seien zudem – genau wie ihre Professoren – am Montag und Dienstag noch bei einer Konferenz zum Thema Hyperloop an der University of California zu Gast, sagte Neu: „Wir wollen dort versuchen, ein größeres Netzwerk aufzubauen.“