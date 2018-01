Emden Volkswagen will seine Produktion im Werk Emden in diesem Jahr steigern, obwohl es im Sog der Dieselkrise weiterhin eine Absatzschwäche beim Passat gibt, der dort gebaut wird. Die Nachfrage verschiebe sich deutlich von Diesel- zu Benzinmotoren, sagte VW-Werkleiter Andreas Dick am Dienstag in Emden.

In diesem Jahr sollen in Emden 251.000 Fahrzeuge gebaut werden, im Jahr 2017 waren es 234.234, das Jahr davor 243.000. Dass 2017 weniger Fahrzeuge als 2016 gebaut wurden, habe vor allem am schlechten ersten Halbjahr gelegen, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Ziel sei es, „in diesem Jahr die Vollauslastung zu erreichen“.

Wegen der Passat-Flaute hatte es 20 Tage Kurzarbeit und mehrere Tage Produktionsstopp gegeben. Außerdem waren die Bänder in dem Werk an der Emsmündung für den Bau des neuen Modells Arteon umgerüstet worden. Durch die Produktion des Arteon habe sich die Situation ab dem zweiten Halbjahr gebessert, hieß es. Bis Ende Dezember 2017 wurden in Emden 18.167 Arteon gebaut. „Beim Passat geht es noch nicht wieder aufwärts, der Arteon läuft aber als CC-Nachfolger im Rahmen der Erwartungen“, sagte der Werkleiter.

Das neue Modell werde mit dem Marktstart in Nordamerika mehr Volumen bringen. Höhere Stückzahlen sollen zudem durch die Verlagerung des Modells Passat Variant Ende dieses Jahres von Zwickau nach Emden kommen. Geplant ist dort auch der Bau eines vierten Modells als zusätzliches Standbein neben Passat Variant, Limousine und Arteon. Zum genauen Starttermin der Neuheit auf Arteon-Basis machte der Werkleiter aber noch keine Angaben, zu rechnen sei damit wohl frühestens im Jahr 2019.

Höhere Stückzahlen seien das beste Mittel zur Beschäftigungssicherung, sagte Dick. Für 2020 peilt der Werkleiter eine Jahresproduktion von mindestens 290.000 Fahrzeugen an. Mit rund 9500 Mitarbeitern ist VW der größte industrielle Arbeitgeber nördlich des Ruhrgebietes und westlich von Bremen. Anfang vergangenen Jahres waren im Emder Werk 1000 Leiharbeiter beschäftigt. 500 davon wurden übernommen, 200 Verträge seien ausgelaufen und 300 gingen nach Osnabrück. Von den in Osnabrück stationierten Leiharbeitern sind inzwischen 100 nach Emden zurückgekehrt und 200 nach Hannover gegangen. Sie sollen zwischen März und Mai 2019 nach Emden zurückkehren, erklärte der Sprecher.

In den kommenden Jahren will Volkswagen 1,1 Milliarden Euro in den Standort im Nordwesten investieren. Dort erproben Mitarbeiter unter anderem Montagekonzepte der Zukunft, etwa ein fahrerloses Transportsystem. Derzeit navigieren bereits drei Elektrokarren autonom mithilfe von Laserscannern und bringen Nachschub für Schweißroboter beim Karosseriebau. 25 weitere Transportzüge sollen künftig für mehr Effizienz sorgen, ohne dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen.