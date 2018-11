Land reagiert verhalten auf VW-Pläne

Emden Auf die Überlegungen im Volkswagen-Konzern, in Emden künftig Elektroautos statt den Passat zu produzieren und das Werk in Ostfriesland damit völlig neu aufzustellen, hat eine Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung am Mittwoch verhalten reagiert.

Die Landesregierung begrüße zwar, dass Volkswagen das Ruder herumgerissen habe und verstärkt in die Elektromobilität investieren wolle, doch sei man sich auch im Klaren darüber, dass für die Produktion von Elektroautos deutlich weniger Arbeitsplätze in der Montage benötigt würden.

Dafür entstünden zahlreiche Arbeitsplätze im IT-Bereich. Dieser Transformationsprozess bei VW laufe bereits, der Landesregierung sei diese Problematik „sehr bewusst“.