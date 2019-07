Emden /Leer Das vom Leeraner Unternehmen Briese bereederte Forschungsschiff „Maria S. Merian“ wird bald 15 Jahre alt – Zeit, mal ordentlich auf Vordermann gebracht zu werden. Laut Karsten Heikens von der „Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe“ an der Universität Hamburg, muss das Schiff bis September 2020 die sogenannte dritte Klassenerneuerung hinter sich gebracht haben. Alle fünf Jahre wird die fällig – und um die „Merian“ fit für diesen Schiffs-TÜV zu machen, kommt sie schon dieses Jahr für sechs Wochen in Emden ins Dock.

„Für September sind bei der Emder Werft und Dock GmbH umfassende Arbeiten geplant“, sagt Heikens. Unter anderem soll der komplette Anstrich des Schiffes erneuert werden. „Über die Jahre haben sich zahlreiche Farbschichten angesammelt“, so Heikens. Diese würden in Emden abgestrahlt – dann werde eine neue Schicht aufgetragen.

Außerdem soll in Emden einer der Hauptantriebe ausgetauscht werden. „Die ‚Merian‘ wird diesel-elektrisch angetrieben“, erklärt Heikens. Das Schiff hat vier Dieselgeneratoren, die den Strom für die Antriebe erzeugen. Mit dieser Energie werden zwei elektrische Propellergondeln versorgt. „Eine dieser Gondeln wird gegen eine generalüberholte ausgetauscht“, sagt Heikens.

Insgesamt gibt es also drei Antriebe: zwei am Schiff und einen in der Wartung. Laut Heikens hat das zwei Vorteile: Zum einen könnten so die Werft-Aufenthalte verkürzt werden, weil die Aggregate bloß ausgetauscht werden müssten. Zum anderen dient die frisch gewartete Gondel als Reserve, sollte ein Antrieb ausfallen.

Außer diesen Überholungsarbeiten steht in Emden die Ausrüstung gemäß des sogenannten Polar Codes an. Diese Richtlinie der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO soll sicherstellen, dass alle Schiffe, die in den Polar-Regionen im Einsatz sind, weder die Umwelt noch andere Schiffe gefährden. „Dafür wird unsere Ausrüstung in Emden fit gemacht“, so Heikens.

Zu den Kosten der Arbeiten will sich Heikens auf Nachfrage nicht äußern: „Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir dazu nichts sagen können.“ Auch die Emder Werft und Dock GmbH machte gegenüber der „Ostfriesen-Zeitung“ keine Angaben zum Auftragsvolumen.

Nach dem Werft-Aufenthalt geht es für die „Merian“ auf eine Transit- und Probefahrt nach Las Palmas in Spanien. Von dort aus soll das Forschungsschiff zu seiner nächsten Expedition mit der internen Bezeichnung „MSM87“ aufbrechen. Was sich dahinter verbirgt, will Heikens noch nicht verraten. „Das Ganze befindet sich noch in der Ausschreibung.“ Zwar gebe es intern schon Planungen, diese seien aber noch nicht spruchreif.

Sicher ist hingegen, dass die „Merian“ Anfang des kommenden Jahres vor Barbados eingesetzt wird. Zusammen mit dem ebenfalls von Briese bereederten Forschungsschiff „Meteor“ sowie einem französischen und einem US-amerikanischen Schiff, mehreren Flugzeugen und einer Landstation beteiligt sich das Schiff dort am Projekt „Eurec4a“. Laut Heikens geht es dabei um die Klima- und Wetter-Forschung.