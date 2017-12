Emden Modernste Technik in Emden: Das dortige Hafenumschlagsunternehmen Ems Ports Agency & Stevedoring Beteiligungs GmbH & Co. KG (EPAS) wird in den kommenden Tagen zwei neue Mobilkrane des Typs „Liebherr LHM 420 Litronic“ in Em­pfang nehmen. Die beiden Krane mit einer Tragkraft von jeweils 125 Tonnen waren am Montag in Rostock auf einen Ponton verladen worden. Der Seetransport nach Emden wird von „Ems Offshore Technik“ (Leer) durchgeführt.