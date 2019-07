Neuer Sprecher für VW Emden

Emden Neue „Stimme“ für VW in Emden: Jan Wurps, Sprecher des Werkes, wurde offiziell und in feierlichem Rahmen in den Ruhestand verabschiedet, nach 37,5 Jahren Arbeitsleben. Werkleiter Andreas Dick bedankte sich für loyale und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Kommissarischer Nachfolger wird der Personalleiter Klaus Fröhling. „Er war der Ruhepol in der Fabrik und für uns immer ein sehr guter Berater“, sagte Fröhling über seinen Vorgänger. VW Emden steht vor Herausforderungen, u.a. durch die Umrüstung auf E-Autos. Die Nachfrage des Stamm-Modells Passat schwankte.