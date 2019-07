Neuer Leiter für VW Emden?

Blexen/Rodenkirchen

Notlandung Bei Rodenkirchen Propeller löst sich mitten im Flug – Pilot behält Nerven

Der 73-jährige Rheinland-Pfälzer war in Blexen gestartet – kurz darauf löste sich der Propeller. Seine Erfahrungen als Segelflieger kamen ihm in der Notlage zugute. Die Polizei warnt Landwirte in der Umgebung.