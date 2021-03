Modell Arteon: VW verlagert Teil der Montage von Emden nach Osnabrück

Emden /Osnabrück Ab dem Sommer verlagert Volkswagen einen Teil der Montage der Steilheck-Variante seiner Limousine Arteon vom Werk Emden nach Osnabrück. Dadurch werde der Standort Emden, in dem gerade auch die Umrüstung für die Produktion von E-Modellen läuft, entlastet, sagte eine VW-Sprecherin am Freitag. Losgehen soll es nach dem Werksurlaub im Sommer. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte laut Medienberichten, dass die Karosserien des Arteon Shooting Brake zunächst in Emden zusammengesetzt und lackiert werden und per Lkw oder Zug zur Endmontage nach Osnabrück gebracht würden. Insgesamt sei so eine Jahresproduktion von 10 000 Fahrzeugen vorgesehen. 10,5 Millionen Euro würden dafür investiert.