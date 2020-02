Pläne bestätigt: Amazon kommt nach Emden

Emden Der Onlinehändler Amazon will voraussichtlich im Frühjahr 2021 ein Verteilzentrum in Emden eröffnen. „Amazon wird rund 70 Arbeitsplätze auf den etwa 4700 Quadratmetern des neuen Verteilzentrums schaffen“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

„Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden werden bei den Lieferpartnern etwa 250 Fahrer zuständig sein“, hieß es. Demnach will der Onlinehändler mit lokalen Lieferunternehmen zusammenarbeiten. Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) nannte die Ansiedlung einen Gewinn für die Stadt Emden.

In Deutschland gibt es mehr als 20 Amazon-Verteilzentren, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Erst im Herbst hatte der Online-Händler Verteilzentren in Cloppenburg und Bremen in Betrieb genommen. Ein weiterer Standort ist in Schortens geplant.