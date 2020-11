Volkswagen: Emden baut drei E-Modelle

Emden Das Emder Volkswagen-Werk hat am Freitag nun auch offiziell den Zuschlag bekommen, voraussichtlich ab Ende 2023 insgesamt fünf Fahrzeug-Modelle bauen zu dürfen. Der Aufsichtsrat gab grünes Licht für die Aero-Limousine und den Aero Variant. Zusammen mit dem bereits gesicherten ID.4 und den beiden Verbrenner-Modellen Arteon und Arteon Shooting Brake sind damit die Chancen auf eine langfristige Auslastung der Emder Autofabrik erheblich gestiegen.

Dem Vernehmen nach wird auch bereits über eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl um einen „hohen dreistelligen“ Bereich verhandelt. Zudem sind mit dem Zuschlag für die beiden zusätzlichen E-Modelle weitere Millionen Euro für das Werk freigegeben.

„Emden ist nun endgültig in der Elektro-Mobilität angekommen“, sagte der Emder VW-Betriebsratsvorsitzende Manfred Wulff in einer ersten Reaktion auf die Aufsichtsrats-Entscheidung. Die Zusagen würden dem Werk eine „tolle Perspektive“ für die nächsten zehn Jahre geben. Wulff rechnet damit, dass das Werk mit den fünf Modellen eine Auslastung erreichen kann, die irgendwo zwischen 250 000 und 300 000 Fahrzeugen pro Jahr liegen könnte. Entsprechend müsse die Fabrik aber auch personell ausgestattet werden.

Auch der Emder Werksleiter Uwe Schwartz äußerte sich positiv zu der Entscheidung: „Es freut mich sehr, dass wir im Zuge der Planungsrunde ein weiteres Elektromodell für den Standort Emden erhalten haben. Die Mannschaft am Standort leistet großartige Arbeit bei den Vorbereitungen auf unsere künftigen E-Modelle.“ Der Aero passe sehr gut zum Emder Werk und bestätige gemeinsam mit dem ID.4 dessen Rolle in der E-Offensive von Volkswagen.

Bis Ende des Jahres sollen auch die personellen Entscheidungen fallen. Wulff spricht zunächst von einer „temporären Unterstützung“. Dazu werden wohl auch Beschäftigte des Osnabrücker Werkes beitragen können. Dort läuft die Produktion eines Porsche-Modells aus, was wiederum die Personalplanung schwierig macht. Daher könnten Mitarbeiter aus Osnabrück nach Emden ausgeliehen werden – so wie in der Vergangenheit Ostfriesen in anderen Werken Arbeit fanden.

Wie die Investitionsplanung, die der VW-Aufsichtsrat am Freitag am Stammsitz in Wolfsburg beschloss, für die nächsten Jahre aussieht sowie einen Kommentar dazu lesen Sie auf