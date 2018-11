Emden Ehe der hohe Herr im edlen Zwirn über die Zukunft des Emder VW-Werkes spricht, strafft er seinen Schlips. Andreas Tostmann, seit Februar Produktionschef bei Volkswagen, ist nach Ostfriesland gekommen, um mit den Verantwortlichen des Standorts über die Elektro-Wende zu sprechen – und womöglich auch, um sie einzunorden, wie viel effektiver künftig der Autobau in Ostfriesland werden soll.

Im Gespräch mit der Presse liest der 56-Jährige seine Kernbotschaften ab. Die heißen: Weil der Wandel hin zum E-Auto-Bau teuer wird, sollen die Produktivität und die Rendite um 30 Prozent gesteigert werden – gegenüber dem Anfang dieses Jahres. Weiterhin habe VW „teils beträchtlichen Rückstand – sowohl gegenüber Wettbewerbern als auch gegenüber anderen Konzernmarken“, sagt er. „Die Werke müssen schneller, schlanker und effizienter werden.“

Auch deshalb setze man auf eine Mehr-Marken-Strategie: Die Emder sollen, wie berichtet, ab 2023 drei fast baugleiche Elektro-Kleinwagen bauen – für die Marken VW, Skoda und Seat. „Dieses breitere Modellspektrum mit fünf Modellen aus zwei Klassen für drei Hersteller befreit uns von der bisherigen Modell-Monostruktur und macht uns deutlich zukunftssicherer“, sagt Werkleiter Andreas Dick.

Mittelfristig will VW auch die Investitionskosten um 30 Prozent senken. Zunächst aber steckt der Konzern nun mehr als eine Milliarde Euro in die Emder Fabrik, damit dort ab 2022 E-Autos vom Band laufen können: zunächst der Elektro-Bruder des Passat, ab 2023 dann die Kleinwagen.

Was wird sich in den Hallen ändern, wenn ab 2020 in einer Art Operation am offenen Herzen die Produktion im laufenden Betrieb umgebaut wird? Tostmann pausiert, richtet sein Jackett, sagt: „Die Planungen beginnen jetzt. Aber es ist zu früh, um über Details zu reden.“

Dasselbe sagt er auf die Frage, wie viele Stellen im Werk in den kommenden Jahren über Altersteilzeit eingespart werden sollen – zusätzlich zu 500 befristet Beschäftigten, deren Verträge wider Erwarten nicht entfristet wurden. Sie müssen Anfang 2019 das Emder Werk verlassen.

Bis die Bauarbeiten und die E-Auto-Fertigung beginnen, werden die Emder noch schwierige Monate und Jahre überbrücken müssen: Werkleiter Dick sagt, man werde 2019 die Produktion von aktuell knapp 1200 auf dann gut 900 Fahrzeuge pro Tag drosseln. Zu Jahresbeginn werde man laut Plan mit „weniger als 30 Kurzarbeitstagen starten“ – danach aber ohne weitere Produktionsstopps durch die Jahre kommen, sagt Dick.