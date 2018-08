VW Emden hofft auf 5. Modell

Emden Das Volkswagen-Werk in Emden soll nach Angaben von Betriebsratschef Manfred Wulff den Auftrag für den Bau eines fünften Modells erhalten. Eine entsprechende Zusage habe der Konzernvorstand gemacht, sagte Wulff jetzt bei einem Pressetermin in Emden. Unklar sei jedoch noch, um welches Modell es sich handelt und wann es an der Ems vom Band rollen soll.

Um die Arbeitsplätze in Emden zu sichern, fordern Arbeitnehmervertreter seit Langem, dass in dem Werk neben den Passat-Modellen Limousine und Variant, dem Arteon und künftig einem Arteon-Kombi ein weiteres Modell gefertigt werden soll. Zusätzlich erschwert wird die Situation dadurch, dass im Segment der Mittelklasse-Limousinen viele Hersteller mit Absatzproblemen kämpfen.

„Mittelfristig sehen wir eine Gefahr für die Beschäftigung“, sagte Wulff. VW-Vorstandschef Diess seien „die Nöte des Standorts bekannt“.