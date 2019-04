VW treibt Umbau in Emden voran

Emden VW treibt den Umbau seines Emder Werkes voran. „Der Genehmigungsprozess für die Baumaßnahmen läuft“, sagte Werkleiter Andreas Dick am Montag. Ab 2022 sollen an dem Standort die ersten Elektroautos vom Band rollen. Im Gegenzug sollen dort nach und nach keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr gefertigt werden. Dick geht davon aus, dass ab 2024 nur noch MEB-Fahrzeuge (Modularer E-Antriebs-Baukasten) in Emden gebaut werden. Der Konzern hat angekündigt, mehr als eine Milliarde Euro in den Umbau des Werkes zu investieren.

Ob es noch 2019 zum ersten Spatenstich kommen wird, ließ Dick offen: „Wir hätten den Spatenstich gern so schnell wie möglich.“ Bislang lägen aber weder die Baugenehmigungen vor, noch sei die finanzielle Planung im Konzern abgeschlossen.