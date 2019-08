Schwartz leitet künftig VW Emden

Emden /Wolfsburg Nun ist es auch offiziell bestätigt: Uwe Schwartz übernimmt zum 1. Oktober die Leitung des Volkswagen-Werkes in Emden. Wie der Autohersteller am Montag in Wolfsburg mitteilte, folgt der 52-Jährige in dieser Funktion auf An­dreas Dick, der bereits im September als „Technical Vice President“ und Mitglied des Vorstands zu FAW-Volkswagen Automotive nach China wechselt, wo er bereits vor seiner Berufung nach Emden Führungspositionen innehatte.

Schwartz arbeitet seit 1992 im Volkswagen-Konzern und ist derzeit als Leiter Planung und Produktionstechnik der Marke Volkswagen tätig. Zuvor war der Diplom-Ingenieur unter anderem für die Planung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover zuständig.

Die Nachfolge von Schwartz als Leiter Planung und Produktionstechnik der Marke Volkswagen übernimmt Dr. Jan Spieß.