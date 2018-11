Emden /Wolfsburg Das VW-Werk in Emden soll eine Milliarde Euro zur Umstrukturierung für die Fertigung von Elektrofahrzeugen erhalten. Das teilten die Standortverantwortlichen am Freitag bei einer Pressekonferenz in dem ostfriesischen Werk mit. In den kommenden Jahren sollen in Emden demnach fünf Elektrofahrzeuge gebaut werden, zwei Varianten der Aero-Reihe und drei einer namentlich noch unbekannten Elektro-SUV-Kleinwagen-Serie (Ausführungen für VW, Skoda und Seat). Übergangsweise sollen parallel noch drei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gebaut werden.

Gebaut werden in Emden momentan die Modelle Passat Variant, Passat Limousine, der Arteon und in Kürze der Arteon Kombi. Wie berichtet, soll bis Ende 2022 die Produktion eines Passat-Modells eingestellt werden.

Insgesamt möchte der Volkswagen-Konzern seine Investitionen in die Elektromobilität und Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren auf knapp 44 Milliarden Euro aufstocken. Dies entspreche rund einem Drittel der Gesamtausgaben im Planungszeitraum 2019 bis 2023, teilte der Konzern am Freitag in Wolfsburg nach Beratungen des Aufsichtsrats mit. Für die letzte Fünf-Jahres-Periode hatte die Summe noch 34 Milliarden Euro betragen.

Die IG Metall Küste begrüßte indes die Entscheidung des VW-Aufsichtsrates, das Emder Werk auf Elektromobilität auszurichten. Gleichzeitig forderte die Gewerkschaft langfristige Perspektiven für Beschäftigung am Standort. „Der Umstieg auf Elektromobilität ist eine Chance. Er darf aber nicht zu Lasten von Beschäftigung in der Region gehen. Da sehen wir den Konzern in der Verantwortung“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. „Das Management ist gefordert, nicht nur neue Produkte, sondern auch genügend Arbeit nach Emden zu holen.“

Wie berichtet, soll es für die Stammbelegschaft bis zum Jahr 2028 eine Jobgarantie geben. 500 Leiharbeiter werden allerdings nicht übernommen. Sie erhalten Arbeitsangebote an anderen VW-Standorten (Kassel) und Porsche (Stuttgart). Ungeachtet dessen, ob sie das Angebot annehmen, erhalten sie eine Abfindung in Höhe von 20 000 Euro. Zurzeit sind noch rund 9500 Mitarbeiter (inklusive befristet Beschäftigter) im Emder Werk beschäftigt. Gebaut werden dort die Modelle Passat Variant, Passat Limousine, der Arteon und in Kürze der Arteon Kombi.

Dass betriebsbedingte Kündigungen in Emden bis 2028 ausgeschlossen wurden, begrüßte Geiken. „Das gibt den Kolleginnen und Kollegen bei den anstehenden Veränderungen mehr Sicherheit.“ Kritisch sieht er aber, dass 500 Beschäftigte mit befristeten Verträgen nicht bleiben sollen. „Das ist Resultat von hausgemachten Fehlentscheidungen der Konzernleitung, unter denen die Beschäftigten und ihre Familien jetzt leiden müssen“, sagte Geiken.